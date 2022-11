Würzburg: Erlöserschwestern öffnen ihr Kloster für die Außenwelt

50 Schwestern leben derzeit im Mutterhaus der Erlöserschwestern in der Würzburger Innenstadt. Doch es werden immer weniger. Nachwuchs gibt es nicht. Die meisten Schwestern sind über 80 Jahre alt, sagt Schwester Rafaela. Sie ist mit ihren 54 Jahren die Jüngste im Orden.

Was tun? "Wir wollen das Ganze öffnen für die Öffentlichkeit, dass auch Menschen, die bisher nicht aufs Gelände kommen konnten, die Möglichkeit haben, uns zu erleben", erklärt Schwester Rafaela. Das gesamte Mutterhausareal ist mit seinen knapp 15.000 Quadratmeter die größte zusammenhängende Liegenschaft in der Würzburger Innenstadt. Nun sollen Teile davon für alle zugänglich werden.

Autofreie Oase in der Innenstadt

Hinter noch verschlossenen Türen sind im Innenhof Gerüste aufgebaut, Handwerker sind zu Gange. Der Umbau für die Öffentlichkeit ist ein Großprojekt, das neben baulichen Veränderungen vor allem Eines ist: eine Neuausrichtung des Klosters.

Auf dem Areal der Ordensschwestern befindet sich die Mutterhauskirche. Im Innern wurde sie baulich verändert, die Sitzbänke wurden vollständig herausgenommen, stattdessen gibt es nun Stühle und einen Altar, der mittig platziert wurde. "Es wird ein Empfinden von mehr Miteinander im Gottesdienst möglich sein", so Schwester Rafaela.

Das Gelände um die Kirche, ein sonst verborgenes Juwel und spirituelles Zuhause der Schwestern in der Würzburger Innenstadt, soll künftig von morgens 7.00 Uhr bis abends 19.00 Uhr geöffnet sein. Die Menschen, die künftig hierher kommen, sollen zur Ruhe kommen: in einer künftig grünen, autofreien Oase. Den Schwestern ist ein lebendiges Miteinander wichtig, nicht nur in deren Ordensgemeinschaft, sondern auch in deren Dienstgemeinschaft mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Vorfreude bei den Schwestern

Zunächst wird die Kirche geöffnet, im kommenden Jahr soll es dann auf dem Gelände der Erlöserschwestern ein öffentliches Café geben. Außerdem wird ein Veranstaltungs- und Seminarprogramm auf die Beine gestellt, mit Konzerten und Bildungsveranstaltungen. Darüber hinaus möchten die Schwestern auch Wohnmöglichkeiten und Büros für Menschen, die dort arbeiten möchten, schaffen.

"Das wird ein Wagnis werden. Wenn wir hier öffnen, dann lassen wir auch andere Menschen hinein. Es ist auch gewünscht, dass dann mehr Leben hineinkommt", sagt Schwester Rafaela. Sie freut sich auf viele gute Gespräche mit Menschen, die mehr über das Leben der Ordensschwestern erfahren möchten. Jung, alt, arm oder reich, Touristen oder Einheimische. Das Kloster öffnet sich für die Außenwelt.