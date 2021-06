Würzburg - Erinnerung an Axtattacke vor fünf Jahren

Die Axtattacke in Würzburg vor bald fünf Jahren war der erste islamistisch motivierte Anschlag in Deutschland. Die Terrorgruppe IS reklamierte den Anschlag damals für sich. Fünf Menschen – vier chinesische Touristen und eine Würzburgerin – wurden dabei schwer verletzt.

Urlauber im Zug angegriffen

Ein chinesisches Ehepaar aus Hong Kong war mit Sohn, Tochter und dem Verlobten der Tochter auf Urlaubsreise in Deutschland. Der Vater wurde am Bauch, das junge Paar am Kopf schwer verletzt. Die Mutter kam mit leichten Verletzungen davon, der Sohn blieb körperlich unversehrt.

Den Opfern aus Hong Kong geht es heute relativ gut

Die Opfer kämpften lange mit den Spätfolgen. Hans-Peter Trolldenier von der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft in Würzburg hat Kontakt zu der Familie aus Hong Kong gehalten.

Am schwersten verletzt war damals ein junger Mann, der danach zwei Monate lang im Koma lag. Ebenfalls Kopfverletzungen erlitten hat seine damalige Freundin. Vor zwei Jahren haben die beiden geheiratet und inzwischen eine gemeinsame Wohnung bezogen, so Trolldenier. Der junge Mann übt mittlerweile auch wieder seinen Beruf als IT-Ingenieur aus.

Die Eltern der Freundin, die auch beide verletzt wurden, seien inzwischen wieder wohlauf. Genauso wie der Bruder der jungen Frau, der mit dem Schrecken davongekommen war. Alle Opfer hätten aber lange Psychotherapien in Anspruch genommen. Außerdem seien immer noch regelmäßige Kontrolluntersuchungen im Krankenhaus notwendig.