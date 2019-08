Würzburg erinnert mit Ausstellung an Atombombe von Hiroshima

Am 6. August vor 74 Jahren war in Hiroshima zum ersten Mal überhaupt in einem Krieg eine Atombombe zum Einsatz gekommen, nur drei Tage später die zweite in Nagasaki. 300.000 Menschen waren unmittelbar danach gestorben, bis heute leiden Menschen an den Spätfolgen. Die Wanderausstellung „50 Städte – 50 Spuren: Gegen das spurlose Vergessen“ im Würzburger Rathaus ist Teil des weltweiten Kunst- und Friedensprojekts „Mayors for Peace“. Dieses setzt sich für Frieden und gegen Atomwaffen ein, wie es vom Büro Würzburg International heißt. Auch Würzburg gehört zu diesem Netzwerk.

Weltweite Spurensuche

Die Ausstellung ist seit 2018 und noch bis 2020 in verschiedenen Städten weltweit unterwegs: zum Beispiel in Berlin, Hiroshima (Japan) oder Manchester (USA) – und ab heute ist sie auch in Würzburg zu sehen. Gezeigt werden Fotografien der Stuttgarter Künstlerin Klaudia Dietewich. Sie hat in fünfzig Städten weltweit Spuren gesucht und sie mit der Kamera festgehalten, beispielsweise Risse in Straßen, Markierungen, Reifenabriebe und Farbreste. Die ausgewählten Bildausschnitte ließ sie auf Aluminiumplatten drucken.

Erinnerungsträger als Mahnung

Die Spuren seien ein Zeichen für das gelebte Leben in den Städten und eine Aufforderung, „die Welt mit ihren Hinterlassenschaften als Erinnerungsträger zu bewahren“, erklärt Künstlerin Klaudia Dietewich im Programm zur Ausstellung. Sie seien eine Mahnung gegen die Zerstörung von Städten und den Einsatz von Atomwaffen. Die Ausstellung im oberen Foyer des Würzburger Rathauses wird um 17.00 Uhr von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) offiziell eröffnet. Sie ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich und bis zum 27. August zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Enge Verbindungen und Freundschaftsvertrag

Würzburg und Nagasaki unterhalten enge Verbindungen. Beide Städte waren im zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden. Außerdem hatte der Würzburger Arzt und Naturforscher Philipp Franz von Siebold mehrere Jahre lang in Japan gelebt und geforscht. Ihre Freundschaft hatten Würzburg und Nagasaki im Jahr 2013 mit einem Freundschaftsvertrag besiegelt. Zur japanischen Stadt Otsu unterhält Würzburg eine Städtepartnerschaft.