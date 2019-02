Würzburg: Ehemaliges Landesgartenschau-Gelände wird freigegeben

Pünktlich um 12 Uhr will Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) die ersten Tore am Ende der Magdalena-Schoch-Straße öffnen. Im Anschluss geht es zum ehemaligen Tower des früheren Kasernengeländes der US-Army. Von dort aus bietet sich ein Ausblick über das weitläufige Areal am Würzburger Hubland.

Würzburger Landesgartenschau endete mit Defizit

Die Bayerische Landesgartenschau 2018 dauerte 178 Tage und ging am 7. Oktober zu Ende. Die Bilanz fiel gemischt aus. Nicht bei allen Besuchern konnten die Macher mit ihrem Konzept punkten. Dazu hatten brütend heiße Temperaturen die Bilanz beeinflusst. Statt der erhofften 950.000 Besucher kamen am Ende nur knapp 700.000. Nun muss die Stadt rund fünf Millionen Euro draufzahlen.

Am Hubland ist ein neuer Stadtteil entstanden

Für 5.000 Menschen sind rings um das Gartenschaugelände Häuser entstanden. Den neuen Bewohner des Stadtteils - und allen Würzburger - steht nun ein Park mit Spiel- und Sportplätzen zur Verfügung. Das etwa 21 Hektar große Gelände kann ab sofort ohne Eintrittskosten genutzt werden. Die letzten verbliebenen Zäune sollen im Verlauf der kommenden Woche verschwinden. Der Erhalt vieler Gebäude, darunter eine historische Tankstelle der US-Army, ist vorerst offen.