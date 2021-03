Vor einem Jahr: Der erste Corona-Tote in Bayern

"Eine Zeit eines Alptraumes, also etwas, was ich uns wirklich gerne erspart hätte", so beschreibt Annette Noffz, die leitende Direktorin der Stiftung Bürgerspital, die Zeit des Corona-Ausbruchs im Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus in Würzburg. Dort herrschte ab März 2020 eine absolute Ausnahmesituation. Der erste Corona-Todesfall im Heim, der erste in ganz Bayern, war für alle Beteiligten der Anfang einer Zeit, auf die sie nur ungern zurückblicken.

Erster Corona-Todesfall in Bayern

Bereits am 8. März 2020 ist bekannt geworden, dass sich der erste Bewohner des Heims mit Corona infiziert hat. Am 10. März waren es bereits zwei Fälle. Nur kurze Zeit später, am 12. März, gab es dann den ersten Todesfall im Seniorenheim. Er war gleichzeitig auch der erste in ganz Bayern.

Doch das war nur der Anfang: In den nächsten paar Wochen verstarben immer mehr der damals 170 Bewohner an oder mit Corona. So waren es am 7. April bereits 22 Todesfälle, woraufhin die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen das Heim aufgenommen hat. Insgesamt zählt das St. Nikolausheim bis heute 25 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Strenge Maßnahmen als Reaktion auf Infektionen

Das Seniorenheim reagierte direkt nach dem ersten Corona-Fall: Nur Mitarbeiter und Bewohner durften das Haus betreten, Infizierte wurden intern isoliert, es wurden strenge Hygienemaßnahmen eingeführt. Eine große Schwierigkeit dabei war das Anschaffen der Schutzausrüstung, die zur Anfangszeit nicht nur teuer, sondern auch schwierig zu bekommen war.

Personalengpässe im Würzburger Seniorenheim

"Ab diesem Zeitpunkt war Arbeiten nur noch unter absoluter Anspannung möglich", so Elisabeth Richter, die Abteilungsleiterin der Senioreneinrichtungen der Stiftung Bürgerspital, über die Zeit ab dem 8. März 2020. Das Heim hatte insbesondere mit Personalengpässen zu kämpfen, da mehrere Pfleger in Quarantäne mussten. Einige Mitarbeiter arbeiteten aus diesem Grund quasi rund um die Uhr.

Auch Elisabeth Richter, die jahrelang nicht mehr als Pflegerin gearbeitet hatte, hat den Job kurzerhand wiederaufgenommen, um das Personal zu unterstützen: "Wir haben in der Zeit erlebt, was für ein tolles Team im Seniorenheim vorhanden ist. Wir sind natürlich sehr dankbar und sehr stolz darauf, weil ohne dieses Team hätten wir die Zeit niemals geschafft", so Richter.

Lage ist nach wie vor angespannt

Während im Sommer 2020 für die Außenwelt wieder etwas Normalität einkehrte – Gastronomie und Einzelhandel durfte öffnen – so konnte im Heim von Lockerungen nicht die Rede sein. Erst der Impfstoff brachte eine kleine Erleichterung. Mittlerweile sind fast alle Bewohner, bis auf ein paar Ausnahmen, geimpft, im Pflegepersonal werden es täglich mehr. Die Anspannung ist immer noch zu spüren, die Laune aber deutlich besser: "Wir sind alle nach wie vor sehr dünnhäutig", so Richter. "Die Stimmung ist aber insgesamt sehr gut."

Das Heim rechnet mit vielen Berufsaussteigern

Die vergangenen Monate haben im Personal und bei den Bewohnern ihre Spuren hinterlassen. Sowohl Annette Noffz als auch Elisabeth Richter sind sich einig, dass das Folgen haben wird. "Ich befürchte, dass sich viele umorientieren werden, weil sie reflektieren, dass definitiv mehrfach die Grenzen überschritten wurden", sagt Richter.

Zwar kann das Pflegepersonal mittlerweile wieder etwas durchatmen, von Normalität spricht im Heim jedoch noch keiner. Die steigende Impfrate lässt Bewohner und Mitarbeiter aber hoffen, dass sie bald ein Stück Lebensqualität zurückerlangen.