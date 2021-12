Würzburg: Corona-Leugner und Gegen-Demo nebeneinander

Unter dem Motto "Impfen heißt Solidarität!" hatte die Grüne Jugend auf dem Marktplatz in Würzburg zu einer Kundgebung aufgerufen. Die Veranstalter richteten sich damit gegen eine ebenfalls geplante Kundgebung der Initiative "Bürger stehen auf". Hinter dieser versammeln sich Corona-Leugner und Impfgegner.

Kurz vor Beginn sagten die Veranstalter von "Bürger stehen auf" jedoch ihre angemeldete Aktion auf den Würzburger Mainwiesen ab. Stattdessen zogen sie unangemeldet ebenfalls in Richtung Markt. Die Polizei schätzt die Größe der Gruppe auf etwa 100 Personen.

Polizei stoppt Spaziergang der Corona-Leugner

Daraufhin setzte sich die Gruppe der Corona-Leugner und Impfgegner in Bewegung, um offensichtlich zu einem Spaziergang aufzubrechen. Die Polizei stoppte die Demonstranten. "Aufgrund zu erwartender Verstöße gegen die bestehende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, sowie der hohen Zahl an Teilnehmern, konnte die Fortsetzung dieses Aufzugs nicht gestattet werden", heißt es von der Polizei.

Die Polizei wies die Corona-Leugner daraufhin auf die Möglichkeit einer stationären Spontanversammlung unter Einhaltung von Mindestabständen hin. Dem kam die Gruppe laut Polizeiangaben nach. Nur wenige von ihnen trugen während ihrer Versammlung FFP2-Masken.

Wortgefechte zwischen Corona-Leugnern und Gegendemonstranten

Den Corona-Leugnern standen etwa 100 bis 150 Gegendemonstranten gegenüber, nur wenige Meter entfernt. Etwa zwei Stunden lang verlagerte sich das Geschehen immer wieder über verschiedene Bereiche des Würzburger Marktplatzes. Es blieb weitgehend friedlich.

Teilweise kam es jedoch zu Wortgefechten unter den Teilnehmern. Zwei Beleidigungstatbeständen zwischen Personen der beiden Lager sind polizeilich aufgenommen worden. "Größere Störungen" blieben aus, bilanziert die Polizei.

Kritik an Einsatztaktik der Polizei

Noch am Abend gab es aus Reihen der Gegendemonstranten Kritik am Vorgehen der Beamten. Kommunalpolitiker Sebastian Hansen (Grüne) sprach auf seinem Twitter-Account von einer "angekündigten, unangemeldeten Demo" der Corona-Leugner. Er sah deshalb einen "Verstoß gegen das Versammlungsgesetz", gegen den die Polizei nichts getan habe. Ein Sprecher der Polizei Unterfranken wollte Vorwürfe hinsichtlich der Einsatztaktik am Abend zunächst nicht kommentieren.