Würzburg: Cannabis-Patient erneut wegen Eigenanbau verurteilt

Ein Würzburger Schmerzpatient ist erneut wegen des Anbaus von Cannabis verurteilt worden. Das Würzburger Landgericht verurteilte ihn am Donnerstag (07.07.2022) zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Damit hat der Richter ein Urteil des Amtsgerichts vom Januar bestätigt, es aber etwas abgemildert.

Liefer-Engpässe bei der Apotheke

Maßgeblich für die Verurteilung war für das Gericht der mündlichen Urteilsbegründung zufolge die große Menge der Droge: Die Polizei hatte bei einer Durchsuchung seiner Wohnung mehr als zwei Kilo Hanfblüten sichergestellt, die der 57-Jährige selbst angebaut hatte. Er erhält medizinisches Cannabis auf Rezept, die Kosten bezahlt seit 2017 seine Krankenkasse. Als Begründung für den Anbau hatte er angegeben, dass es 2020 immer wieder Versorgungsprobleme gegeben habe. "Immer wieder hat es in dieser Zeit Lieferengpässe und Ausfälle gegeben. Dieser Zustand war für mich einfach nicht tragbar", so der Würzburger. Diese Probleme bestätigte im Prozess am Donnerstag auch ein Würzburger Apotheker.

Anwalt will erneut Widerspruch einlegen

Sein Mandant habe aus Angst vor einer Versorgungslücke und den daraus folgenden Schmerzen selbst Hanf angebaut, sagte sein Anwalt Matthias Schillo. Er hält die Strafe nach wie vor für zu hart und ungerecht und will deshalb erneut Widerspruch einlegen. Wenn die Revision Erfolg hat, müsste sich als nächste Instanz das Oberlandesgericht in Bamberg mit dem Fall befassen.

Schmerzen seit einem Motorradunfall vor 20 Jahren

Der Würzburger Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer sogar die Bewährungsstrafe des Amtsgerichts von einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung als eigentlich zu milde bezeichnet. Er glaubt nicht, dass der Notstand an medizinischem Cannabis wirklich so groß war, dass es nötig war, den Hanf selbst anzubauen. Der Würzburger Schmerzpatient leidet seit einem Motorradunfall vor 20 Jahren an chronischen Schmerzen.