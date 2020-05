Würzburg: Brückenschoppen unter Auflagen genehmigt

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Der bekannte Brückenschoppen in Würzburg ist wieder erlaubt. Grundlage für die Genehmigung des Verkaufs des beliebten Frankenweins auf der Alten Mainbrücke ist ein Konzept, das die Stadt gemeinsam mit den drei Gastronomiebetrieben erarbeitet hat. Dabei stünden die Hygiene- und Abstandsregelungen der Bayerischen Staatsregierung im Vordergrund.

Angst vor "wilden" Brückenschoppen

Ohne ein Konzept würden "wilde" Brückenschoppen stattfinden, befürchtet Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Deshalb werden die drei Lokale "Alte Mainmühle", "Mainbistro und die Bäckerei Köhler ab Donnerstag ihren Frankenwein an Stehtischen ausschenken. Auf der gesamten Brücke werden in Richtung Randersacker insgesamt 35 Stehtische mit einem Abstand von drei Metern zueinander aufgestellt. Die Gäste werden von den Mitarbeitern der Lokale an die Tische gebracht und dort bedient, maximal zwei Haushalte pro Tisch - entsprechend eben der Vorgaben der Regierung. Damit bleibt auf der Brücke ein 3,7 Meter breiter Streifen frei für Fußgänger und Radfahrer.

Schritt hin zu mehr Normalität

Der nun gefundene Kompromiss sei eine Gratwanderung zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung und denen der Betriebe, gleichzeitig eine Wahrung der Sicherheitsvorkehrungen. Ein Schritt hin zu mehr Normalität solle diese geänderte Nutzung der Alten Mainbrücke jetzt sein, so der Oberbürgermeister. Gleichzeitig sei klar, dass die Nicht-Einhaltung des Konzepts dazu führen könnte, diese geänderte Nutzung wieder zu beenden, erklärte Kommunalreferent Wolfgang Kleiner.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!