Würzburg: Bruderstreit mit Hammer und Messer auf offener Straße

Auf offener Straße ist es am Samstagnachmittag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern im Würzburger Stadtteil Lindleinsmühle gekommen. Ein 42-Jähriger befindet sich nach einem Messerstich mit einer Stichverletzung im Krankenhaus, so die Polizei. Seinen zwei Jahre jüngeren Bruder nahm die Polizei vorläufig fest.

40-Jähriger verletzt älteren Bruder mit Messer

Mehrere Zeugen hatten die Polizei kurz nach drei Uhr nachmittags über eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Straße "Am Schwarzenberg" im Stadtteil Lindleinsmühle informiert. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach seien ein 42-Jähriger und sein zwei Jahre jüngerer Bruder aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und sofort aufeinander losgegangen – der Jüngere mit einem Messer, der Ältere mit einem Hammer in der Hand.

Der 40-Jährige habe mit seinem Messer zugestochen und den Oberkörper seines Bruders getroffen. Die Stiche seien aber nicht lebensgefährlich gewesen und der Verletzte kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Hubschrauber half bei Suche nach Tatwaffen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sei sofort mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort gewesen, um den 40-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen, der sich noch am Tatort befand. Zeitweise habe ein Polizeihubschrauber die Tatortarbeit und die Suche nach dem Messer sowie dem Hammer unterstützt. Zu den Hintergründen der Tat und der Motivation der Brüder lägen noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Kripo sucht dringend Zeugen

Noch am Samstagnachmittag übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führt die Kripo den Tatverdächtigen am Sonntag dem Ermittlungsrichter vor. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Angaben zu den Hintergründen der Tat machen können oder möglicherweise mit dem Handy Aufnahmen vom Tatgeschehen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.