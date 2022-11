Artikel mit Audio-Inhalten

> Würzburg: Brand in Einrichtung mutmaßlich von Kindern verursacht

Nach dem Brand in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Würzburg gibt es von der Polizei neue Details. Laut Brandspezialisten sind mutmaßlich Kinder, die dort gewohnt haben, für das Feuer verantwortlich. Die Ermittlungen dauern an.