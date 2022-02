Biogasanlage in Fuchsstadt: Eine Million Liter Gülle ausgetreten

Am Dienstagmorgen gegen 4.00 Uhr hatte ein Passant die Polizei alarmiert und den Vorfall gemeldet. Nach aktuellem Stand gehen Ermittler der Wasserschutzpolizei von gut einer Million Liter Gülle aus, die aus einer Biogasanlage in Fuchsstadt ausgetreten sind. Laut dem Polizeipräsidium Unterfranken ist die Gülle offenbar in Entwässerungsgräben und in den angrenzenden Fuchsstädter Bach gelaufen.

Dämme errichtet und Gülle abgepumpt

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus Stadt und Landkreis Würzburg ist seit den frühen Morgenstunden vor Ort. Sie haben zunächst einen Damm errichtet, um zu verhindern, dass die "Güllewelle" die Stadt Würzburg erreicht, so die Berufsfeuerwehr Würzburg. Aktuell sind die Einsatzkräfte dabei, die übelriechende Flüssigkeit aus den Gräben und dem Bach abzupumpen.

Unfallursache noch unklar

Die Wasserschutzpolizei führt bereits Ermittlungen zur Unfallursache durch. Experten der Entwässerungsbetriebe der Stadt Würzburg, des Wasserwirtschaftsamts und des Landratsamts Würzburg machen sich vor Ort ein Bild von der Gewässerverunreinigung. Laut der Berufsfeuerwehr muss aktuell bis auf Weiteres die Straße Rottenbauer Grund gesperrt werden.