Würzburg: Betrunkener Autofahrer rammt zehn geparkte Autos

In der Innenstadt von Würzburg rammte ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Freitag zehn geparkte Autos. Der 28-Jährige hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut – und keinen Führerschein. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen "niedrigen fünfstelligen" Betrag.

Endstation Hofstraße

Nach Angaben der Würzburger Polizei blieb der junge Mann in der Martin-Luther-Straße mit seinem Auto an einem geparkten Wagen hängen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Betrunkene weiter. Passanten informierten daraufhin die Polizei. Eine Streife spürte den Autofahrer in der Hofstraße auf: Dort hatte er bereits einen weiteren Unfall verursacht. Der Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten nahmen den Betrunkenen zur Ausnüchterung mit auf die Wache. Dort stellten sie fest, dass der junge Mann keinen Führerschein besaß.

Bilanz der Trunkenheitsfahrt: zehn beschädigte Autos

Beim Abfahren der Fahrtstrecke stellten die Beamten fest, dass der Betrunkene insgesamt zehn geparkte Wagen beschädigt hatte. Die Polizei schätzt den Blechschaden auf einen fünfstelligen Betrag. Den 28-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.