Berufungsverhandlung gegen ehemaligen Faschingsfunktionär

Der frühere Präsident eines Würzburger Faschingsvereins hatte ein Asylbewerber verachtendes Bild in einer WhatsApp-Gruppe weitergeleitet - das Amtsgericht Würzburg verurteilte ihn dafür wegen Volksverhetzung. Sowohl der 54-Jährige als auch die Staatsanwaltschaft wollten das nicht akzeptieren und legten gegen die Entscheidung vom Juni 2019 Berufung ein.

Staatsanwaltschaft fordert höhere Strafe

Am Donnerstag findet die Verhandlung vor dem Landgericht statt. Die Staatsanwaltschaft will nach Gerichtsangaben eine höhere Strafe erwirken und wendet sich gegen den Teilfreispruch in erster Instanz. Für den Prozess ist nur ein Verhandlungstag angesetzt. Das Amtsgericht hatte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 7.200 Euro in 120 Tagessätzen verurteilt.

Problematisches Bild in WhatsApp-Gruppe

Das von ihm als damaliges Vereinsmitglied verschickte Foto zeigte einen Wehrmachtssoldaten mit Maschinengewehr, begleitet von einem Text über 1.400 abgelehnte Asylanträge pro Minute. Im Fall eines zweiten Bildes sprach der Richter den Mann frei.