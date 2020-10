Würzburg bekommt ein Bayerisches Corona-Testzentrum

Ab dem 1. November gibt es in Würzburg ein Bayerisches Testzentrum für Corona-Tests. Dort können pro Tag bis zu 160 kostenlose Test durchgeführt werden. Das neue Testzentrum ist auf dem Altgelände des Uniklinikums im Stadtteil Grombühl zu finden und wurde im Auftrag von Stadt und Landkreis Würzburg errichtet. Es ergänzt künftig die Teststrecke an der Würzburger Talavera.

Termin für Corona-Test notwendig

Die Uniklinik weist darauf hin, dass Tests im neuen Testzentrum nur mit einem Termin möglich sind. Das Gesundheitsamt weist die Testpersonen zu. Termine kann man unter der Telefonnummer 0800/20 19 444 oder online unter www.testzentrum-wuerzburg.de vereinbaren.

Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden

"Menschen mit Corona-Symptomen und solche, die mit an Corona-Erkrankten Kontakt hatten, können am Testzentrum Universitätsklinik binnen 24 Stunden getestet werden", erklärt Oliver Kurzai vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Uni Würzburg. Die Ergebnisse bekommen die Getesteten innerhalb von weiteren 24 Stunden per Telefon, Mail oder Brief.

Das Testzentrum hat voraussichtlich an Werktagen zwischen 8.00 und 15.30 Uhr geöffnet. In bestimmten Zeitfenstern können dort auch Kinder unter sieben Jahren getestet werden.

Bayerische Testzentren in allen Städten und Landkreisen geplant

Im August hatte die Bayerische Staatsregierung beschlossen, dass jede kreisfreie Stadt und jeder Landkreis mindestens ein Bayerisches Testzentrum errichten soll. Mit der Teststrecke an der Talavera und dem Testzentrum an der Uniklinik ist diese Vorgabe nun erfüllt. "Wir brauchen Gewissheit, auf ausreichende Testkapazitäten zugreifen zu können", sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU).

Georg Ertl, der ärztliche Direktor des Uniklinikums, ist froh, dass die "Finanzierung des Personals für die wichtigen Testungen durch den Bayerischen Staat sichergestellt ist".