Würzburg: Bayerns erster Klimabürgermeister zehn Tage im Amt

Vor ein paar Tagen war Martin Heilig noch Lehrer, jetzt ist er Klimabürgermeister – ein Vollzeitjob. Ursprünglich wollte Heilig Oberbürgermeister von Würzburg werden. Doch bei der Wahl im März konnte er sich nicht gegen Amtsinhaber Christian Schuchardt (CDU) durchsetzen. Seit dem 4. Mai ist Heilig im Amt. Sein Augenmerk liegt auf den städtischen Grün- und Freiflächen, dem Individualverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr. "Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, mehr schattige Plätze, mehr Bäume in der Stadt, mehr Wasser in der Stadt, um die Stadt gerade im Sommer besser zu kühlen und mehr Aufenthaltsqualität zu erhalten."

Heilig will die Verkehrsproblematik angehen

Im öffentlichen Nahverkehr hat Würzburg Heilig zufolge Nachholbedarf. "Wir brauchen noch bessere Angebote in die Stadt rein, was vor allem auch den Landkreis betrifft. Wir haben rund 70.000 Leute, die jeden Tag einpendeln, fast alle mit eigenem Auto", stellt Heilig fest und fährt fort: "Würzburg ist deutschlandweit eine der Städte mit am meisten Stau und das ist einfach auch keine gute Verkehrspolitik, die da dahintersteckt", Das soll sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall ändern, kündigt er an. Neben dem ÖPNV will er auch Radwege ausbauen und damit den Verkehr reduzieren.

Stadträte messen Klimathematik hohe Bedeutung bei

Ob Heilig für seine Pläne die Mehrheit im Stadtrat erhält, bleibt abzuwarten. Seinem Amt als hauptamtlicher Klimabürgermeister haben die Stadträte zumindest zugestimmt. Sein Referat hat ein eigenes Gesicht erhalten. Der Stadtrat möchte damit erreichen, dass das Thema entsprechend hoch auf der Tagesordnung steht und auch entsprechende Visibilität – also entsprechende Erkennbarkeit oder Sichtbarkeit – hat. Mit seinem Posten als erster Klimabürgermeister in Bayern hofft Heilig, Umweltthemen schnell umsetzen zu können.

