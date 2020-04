Würzburg: Baumärkte haben wieder geöffnet – Chaos ausgeblieben

Coronavirus: Aktuelles zur Situation in Unterfranken erfahren Sie hier.

In den wiedereröffneten Baumärkten und Gartencentern im Freistaat gab es am Montag mehr Andrang als normal, aber keine langen Schlangen. Es ging gesittet und rücksichtsvoll zu. Mindestens zwei Drittel aller Kunden kommen mit einem Mundschutz in die Märkte, viele desinfizierten sich am Eingang die Hände. Auch das Personal trägt Masken.

Corona-Prävention: Mitarbeiter in zwei Schichten aufgeteilt

So ist es auch im BayWa Bau- und Gartenmarkt in Würzburg. Das Team ist in zwei Schichten aufgeteilt: Falls ein Mitarbeiter in einer Schicht an Covid-19 erkrankt, kann damit wenigstens die Hälfte der Belegschaft weiterarbeiten. In den vergangenen Wochen hatten nur fünf bis sechs von den 34 Mitarbeitern etwas zu tun. Sie packten Online-Zustellungen ein oder gossen die Pflanzen.

