Würzburg: Bauarbeiter in Grube bis zum Kopf verschüttet

Ein Bauarbeiter ist in einer Grube bis zum Kopf verschüttet worden. Das Unglück ereignete sich auf einem Firmengelände am Würzburger Hafen. Seinen Kollegen konnten den Mann aus dem Schüttgut befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Wie das Amt für Zivil- und Brandschutz meldet, erreichte die Integrierte Leitstelle gegen 13.30 Uhr ein Notruf über einen schweren Arbeitsunfall bei Bauarbeiten im Hafen, bei dem eine Person bis zum Kopf in einer Grube verschüttet wurde.

Höhenrettungsgruppe rückte aus

Die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr zur speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen wurde alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute hatte sich die Situation soweit entspannt, dass der Bauarbeiter bereits aus dem Schüttgut befreit worden war. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeitig Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

