Tote und Verletzte bei Gewaltverbrechen in Würzburg

Innenminister Herrmann in Würzburg

Inzwischen ist auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach Würzburg gereist. Er werde sich am Tatort ein Bild der Lage machen, sagte ein Sprecher. In einem Statement bestätigte er die BR-Information, dass der mutmaßliche Täter in psychiatrischer Behandlung ist.

Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die Nachricht von Toten und Verletzten bei der Messerattacke als entsetzlich und schockierend. "Wir trauern mit den Opfern und ihren Familien", schrieb er auf Twitter und fügte hinzu: "Wir bangen und hoffen mit den Verletzten." Söder dankte der Polizei für ihr rasches Eingreifen.