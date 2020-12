vor 10 Minuten

Würzburg: Bald Schnelltests vor Besuch in Pflegeheimen möglich

Bund und Länder haben am Sonntag neben dem Lockdown auch verpflichtende Coronatests für Besucher in Pflegeheimen in Regionen mit erhöhter Inzidenz beschlossen. Das Gesundheitsamt Würzburg will bald kostenlose Schnelltests anbieten.