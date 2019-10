Würzburg: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans verhindert

Am Donnerstag verließen etwa 25 Fans des 1. FC Schweinfurt 05 gegen 18:45 den Regionalexpress aus Aschaffenburg und machten sich auf zum Bahnhofsvorplatz. Im angrenzenden Ringpark befanden sich zu dieser Zeit bereits etwa 20 Fans der Würzburger Kickers. Laut Polizei konnte nur ein großes Polizeiaufgebot ein gewalttätiges Aufeinandertreffen der beiden Fangruppen verhindern. Insgesamt stellte die Polizei von mehreren Fußballanhängern die Identität fest und sprach drei Platzverweise aus.

Ausschreitungen von Schweinfurter Fußballfans in Aschaffenburg

In Aschaffenburg war es bereits am Nachmittag nach dem Fußballspiel zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem 1. FC Schweinfurt 05 zu Übergriffen Schweinfurter Fans auf Polizeibeamte gekommen. Um weitere Angriffe zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Insgesamt nahm die Polizei in Aschaffenburg drei Fußballfans vorläufig fest, drei Beamte erlitten leichtere Verletzungen.