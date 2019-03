Würzburg: Augustiner starten mit Fastenkurs in die Fastenzeit

Der Fastenkurs beginnt heute um 17 Uhr mit einem mit einem Bußgottesdienst unter der Überschrift "Ich sehe Menschen". Hochschulpfarrer Burkhard Hose spricht am Donnerstag (07.03.19) um 19.30 Uhr zum Thema "Mit Tränen in den Augen – Berührt die Welt verändern". Er lade die Zuhörer zu einem Gedankenspiel ein, das sich in der Musik von Pianist Nikolaus Jira spiegeln werde. Maneis Tehrani, Kulturförderpreisträger der Stadt Würzburg, malt am Freitag (08.03.19) um 19.30 Uhr im Rahmen eines Live-Paintings unter dem Motto "Schöpferische Berührung" Aquarelle mit Motiven der Nordsee.

Sein Sohn Hamoon Tehrani begleitet die Veranstaltung auf dem Klavier und mit Live-Elektronik. Am Samstag (09.03.19) spricht Roman Angst um 19.30 Uhr über "Berührung und Verletzung – Blues ist mein Leben!". Der Fastenkurs endet am Sonntag (10.03.19) um 17.30 Uhr mit einem ökumenischen Agapemahl unter der Überschrift "Das ganze Haus war erfüllt". Die Feier wird vom Chor der Augustinerkirche unter der Leitung von Hans-Bernhard Ruß gestaltet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.