Würzburg: Auftakt der internationalen Wochen gegen Rassismus

Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus gibt es auch in diesem Jahr diverse Veranstaltungen in Würzburg. Zum Auftakt gibt es am 16. März eine digitale Podiumsdiskussion unter dem Titel "Lebendig Erinnern – Demokratie leben – Perspektiven für die Würzburger Erinnerungskultur".

Vorträge und Workshops in Würzburg

Laut Stadt beinhaltet das Programm in diesem Jahr in Würzburg sechs Veranstaltungen. Organisiert werden sie unter anderem vom Kulturreferat, dem Ausländer- und Integrationsbeirat und der Jugendbildungsstätte Unterfranken. Die Vorträge und Workshops setzen sich kritisch mit Rassismus, Nationalismus und Sexismus auseinander. Botschafter der internationalen Wochen gegen Rassismus ist in diesem Jahr der Pianist Igor Levit.

Bundesweite Aktionswoche gegen Rassismus

Die Aktionswoche findet bundesweit vom 15. bis 28. März unter dem Motto "Solidarität. Grenzenlos" statt. Anlass für die Aktionswochen ist der 21. März, den die Vereinten Nationen im 1966 zum "Internationalen Tag zur Überwindung von Rassendiskriminierung" ausriefen. Am 21. März 1960 wurde im südafrikanischen Sharpeville eine friedliche Demonstration gegen ein Gesetz zur Apartheid blutig niedergeschlagen. 69 Menschen wurden damals getötet.