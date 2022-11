Würzburg, Karlstadt: Aktionstag für solidarische Pflegegarantie

Vor dem Wohnstift St. Paul, einer Pflegeeinrichtung im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld, haben am Mittwoch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr Personal, Tarifbindung und solidarische Finanzierung protestiert. "Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt" etwa stand auf einem der Transparente. Die Pflegekräfte wollen erreichen, dass ihr Beruf wieder attraktiver wird und so der Fachkräftemangel zurückgeht.

Fachkräftemangel macht sich bemerkbar

In der Pflegeeinrichtung sei bereits eine Station geschlossen, weil Personal fehle. Daniel Köhler, ehrenamtlich bei der Gewerkschaft Verdi im Bezirk Würzburg-Aschaffenburg fordert etwa die Rente mit 60. Zwar sei ihm bewusst, dass eine sofortige Umsetzung den akuten Fachkräftemangel nicht von heute auf morgen ändern würde. "Aber wenn wir jetzt auch keine Weichen stellen, haben wir dasselbe Problem auch noch in drei, fünf oder zehn Jahren."

Eintreten für bedarfsgerechte und finanzierbare Pflege

Edith Günter-Rumpel, die Vertreterin der Mitarbeiter des Wohnstifts, fügt hinzu: "Viele denken, das ist ein Problem der alten Leute und der Angehörigen. Aber es gibt doch auch Kinder und Behinderte, die auf Pflege angewiesen sind. Oder ich kann morgen verunfallen und dann bin ich auch auf Pflege angewiesen." Sie betonte, dass die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag einen besseren Personalschlüssel in der Altenpflege umsetzen wollte. Bislang sei davon nichts zu spüren. "Weder Beschäftigte noch pflegebedürftige Menschen haben weitere Zeit zu verlieren." Außerdem brauche es mittelfristig eine solidarische Pflegegarantie: Die Kosten für Pflege sollen dann auf allen Schultern entsprechend des Einkommens verteilt und eine bedarfsgerechte Pflege für alle finanziert werden können.

Fotoaktion auch in Karlstadt

Rund 30 Mitarbeitende der Karlstadter Otto und Anna Herold-Altersheim-Stiftung folgten einer vom Personalrat organisierten Fotoaktion vor der Einrichtung mit Transparenten und Plakaten. Daran beteiligten sich Betreuungsassistenten, Küchenhelfer, Mitarbeiter aus dem hauswirtschaftlichen Bereich bis hin zu Haustechnikern, Vertreter des Heimbeirats und des Freundeskreises. Die Probleme in der Pflege sind hinlänglich bekannt: zu wenig Personal, zu wenig Zeit für die Betreuten, ein nicht zu schaffendes Zeitmanagement mit ständiger Hetze, kein Nachwuchs, der die Arbeit machen möchte. Darunter würden die Mitarbeitende und die Bewohner leiden, hieß es. Um dem Personal Wertschätzung entgegenzubringen, wurde in der Otto und Anna Herold-Altersheim-Stiftung in dieser Woche eigens für das Personal an drei Vormittagen ein Frühstücksbuffet und am Freitag noch ein Massagetermin organisiert.