Würzburg: Altenheim-Bewohner erneut mit Corona infiziert?

Vor kurzem wurde ein Bewohner eines Würzburger Seniorenheims im Krankenhaus positiv auf das Coronavirus getestet. Dieser Mann war allerdings wenige Monate zuvor bereits an Corona erkrankt. Es steht in diesem Fall immer noch die Frage im Raum, ob er immer noch infiziert war oder sich möglicherweise neu infiziert hatte. Diese Frage könne aber aktuell nicht endgültig beantwortet werden, hieß es am Montag vom zuständigen Gesundheitsamt in Würzburg.

Gesundheitsamt geht nicht von einer Neuinfektion aus

"Man weiß noch nicht, wie sich das Virus im Verlauf der Zeit im Körper verhält", sagte die stellvertretende Leiterin des Würzburger Gesundheitsamts Barbara Finkenberg dem Bayerischen Rundfunk. Letztendlich konnte bislang daher nicht geklärt werden, ob der Senior noch Viren von der vorherigen Infektion noch in sich trug oder ob er sich neu infiziert hat. Eine Neuinfektion schließt das Gesundheitsamt aber aktuell eher aus: "Im gesamten Umfeld des Mannes haben sich keine Personen infiziert, die mit ihm Kontakt hatten, sodass man das eigentlich ausschließen kann", sagt Barbara Finkenberg im BR-Interview. Dennoch wurde der Senior so behandelt, als wäre er infektiös – um die Sicherheitsmaßnahmen so hoch wie möglich zu halten und um keine Folge-Infektionen zu riskieren.

Neueste Tests fielen negativ aus

Mittlerweile wurde der betroffene Senior in den vergangenen Tagen zweimal nacheinander negativ auf das Coronavirus getestet. Daher – und, weil sein Gesundheitszustand nun wieder besser ist – konnte er wieder zurück ins Seniorenheim verlegt werden. Das Würzburger Gesundheitsamt und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) haben gemeinsam ein Schutzkonzept entwickelt. Der Senior befindet sich demnach nicht in strenger Quarantäne, es gelten aber für ihn und seine Pfleger spezielle Schutzmaßnahmen. Besuch dürfe der Senior laut Gesundheitsamt auch unter Auflagen im Garten, also an der frischen Luft, empfangen.

Besonderer Corona-Fall gibt Rätsel auf

Am 16. Juli wurde bekannt, dass es im Seniorenheim St. Nikolaus einen Corona-Fall gab: Ein Bewohner musste zur Behandlung in ein Krankenhaus und wurde dort positiv auf Covid-19 getestet. Dieser Bewohner war allerdings bereits an Corona erkrankt gewesen. Nach diesem Corona-Fall im Würzburger Seniorenheim wurden alle Bewohner und Mitarbeiter umfangreich getestet. Alle Tests waren negativ – das Seniorenheim gilt also momentan als "coronafrei".

25 Heim-Bewohner an den Folgen des Coronavirus gestorben

Vor wenigen Monaten hatte das Würzburger Seniorenheim bundesweit Schlagzahlen gemacht: Ungefähr 75 Bewohner und 40 Mitarbeiter hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. 25 Senioren sind an den Folgen gestorben. Aufgrund der hohen Zahl an Todesfällen hatte die Würzburger Staatsanwaltschaft ermittelt. Am 20. Juli wurde bekannt, dass die Ermittlungen eingestellt worden sind. Laut Staatsanwaltschaft seien die Todesfälle nicht auf Hygienemängel oder Fehler des Personals zurückzuführen.