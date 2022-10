Würzburg: Ab Dezember vielerorts kostenlose Menstruationsartikel

Der Würzburger Stadtrat hat am heutigen Donnerstag beschlossen, demnächst kostenlose Menstruationsartikel in Jugendzentren und öffentlichen Toiletten bereitzustellen. Mehr als 10.000 Euro gibt die Stadt dafür aus. Ähnliche Aktionen gibt es bereits in anderen bayerischen Städten.

Kostenlose Menstruationsartikel für ein Jahr

Im Dezember beginnt die einjährige Testphase. Zwölf Jugendzentren und vier öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen werden dann mit Binden und Tampons bestückt, teilte die Stadt Würzburg mit. "Periodenartikel in öffentlichen Einrichtungen anzubieten, hat grundsätzlich positive Auswirkungen, um bei unerwartet eintretender Menstruationsblutung weiterhin am sozialen Leben teilnehmen zu können", heißt es von der Gleichstellungsstelle. Sie hat das Projekt vorgeschlagen und ist damit einem interfraktionellen Antrag von Grünen und Linken gefolgt.

Weiter heißt es als Unterstützung des Antrags: Der Kauf von Periodenartikeln könne schambesetzt sein, gerade bei jungen Frauen oder Mädchen. Nach Angaben der Stadt Würzburg sollen die zur Verfügung gestellten Tampons und Binden Bio und hautfreundlich sein. So soll Plastikmüll verringert werden.

Nach der Testphase soll es eine Kosten-, Nutzen- und Gebrauchsanalyse geben. Dabei werden der Verbrauch und auch eine etwaige unsachgemäße Verwendung evaluiert und abschließend über die Zukunft des Projekts nachgedacht.

Teure Tage - Weitere Aktionen in Bayern

Ähnliche Aktionen gibt es auch bereits andernorts in Bayern – als Maßnahme für mehr Gleichberechtigung, wie es von den Verantwortlichen heißt. Aber auch, weil Periodenartikel schlichtweg teuer seien.

Zum Beispiel hat im Oktober die Stadt Erlangen kostenlose Menstruationsartikel an Schulen und in einer Bibliothek verteilt. Kempten hat im September ein Pilotprojekt vorgestellt: Dort gibt es kostenlose Menstruationsartikel in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Jugendzentren. Auch bayerische Universitäten und Hochschulen - in München, Passau oder Regensburg - bieten mittlerweile kostenlose Hygieneprodukte für Frauen an.