Würzburg: 39-Jähriger tot aus Main geborgen

Am Sonntagmorgen (03.07.2022) entdeckte ein Angler einen leblosen Körper in Würzburg im Main und alarmierte sofort Feuerwehr und Polizei. Die Rettung kam jedoch zu spät und die Feuerwehr konnte den 39 Jahre alten Mann nur noch tot aus dem Wasser bergen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei, hat der Mann an einem Junggesellenabschied teilgenommen, bestätigte ein Sprecher BR24. Dabei sei er in der Nacht zu Sonntag in möglicherweise alkoholisiertem Zustand von der Mainbrücke gestürzt.

Bergung: Mann war bereits tot

Kurz vor 5 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung ein, dass auf Höhe des Kranenkais eine leblose Person auf dem Wasser treiben soll. Unverzüglich lief ein größerer Rettungseinsatz der Feuerwehr Würzburg und der Polizei an. Durch die Feuerwehr konnte schließlich den bereits verstorbenen 39-Jährigen aus dem Wasser bergen.

Polizei ermittelt

Hinweise, die auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes hindeuten, liegen derzeit nicht vor, so die Polizei. Obwohl gegenwärtig alles auf ein Unfallgeschehen hindeutet, führt die Kripo Würzburg weitere Ermittlungen durch, um das genaue Geschehen in der Nacht aufklären zu können.