Hammer-Attacke nach Streit am Arbeitsplatz

Zwischen zwei Mitarbeitern einer Würzburger Firma hat es am Freitag Streit gegeben. Ein 21-Jähriger soll seinen 34-jährigen Kollegen mit einem Hammer schwer verletzt haben. Der 21-Jährige ist inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Polizeipräsidium Unterfranken arbeiten beide Männer am Fließband. Warum die Beiden in Streit geraten waren, ist noch unklar. Während des Streits soll der ältere Mann den jüngeren mit einem Stein beworfen haben. Der 21-Jährige soll seinen Kontrahenten daraufhin mit einem Hammer angegriffen und ihn am Kopf verletzt haben.

Einer im Krankenhaus, der andere in der JVA

Die Würzburger Polizei nahm den 21-Jährigen am Tatort vorläufig fest und stellte den Hammer sicher. Der 34-Jährige kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen sind den Angaben nach nicht lebensbedrohlich.

Der 21-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Untersuchungshaft anordnete. Gegen den 34-Jährigen läuft wegen des Steinwurfs ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten, gefährlichen Körperverletzung.