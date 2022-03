Versuchter Mord: 20-Jähriger greift "Ex" mit Küchenmessern an

Ein 20-Jähriger ist am Montagabend in Würzburg mit Küchenmessern auf seine Ex-Freundin losgegangen. Das Polizeipräsidium Unterfranken bestätigt am Dienstag entsprechende Ermittlungen. Im Zusammenhang mit den Taten sitzen zwei Personen in U-Haft. Ihnen wird gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen.

Neuer Partner der Frau sollte offenbar im Auftrag des Exfreunds "abgestochen" werden

Gegen 20 Uhr hatte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf eines 17-Jährigen erreicht. Der Anruf erfolgte aus einer Bar in der Bronnbachergasse. Der Jugendliche gab an, dass vor dem Lokal eine Gruppe auf ihn warten würde, die ihn "abstechen" wollte. Offenbar war der Jugendliche aus einer Gruppe von etwa zehn bis 15 Personen heraus bedroht worden.

Als die Würzburger Polizei an der Bar eintraf, waren die mutmaßlichen Angreifer geflüchtet und nur noch der 17-Jährige vor Ort. Die Beamten konnten im Zuge einer Fahndung jedoch einen 18-Jährigen stellen, der bei seiner Flucht ein Messer weggeworfen hatte. Ein weiterer Jugendlicher entkam.

Ex-Freundin mit zwei Küchenmessern bedroht

Im Zuge der Ermittlungen erhielt die Polizei einen Hinweis, wonach ein 20-Jähriger die Tat in Auftrag gegeben haben soll. Es soll sich um den Ex-Freund der aktuellen Lebensgefährtin des 17-Jährigen gehandelt haben. Die Beamten erfuhren auch, dass dieser sich am selben Abend mit seiner Ex-Freundin treffen wollte. Bei dem Treffen war die Polizei dabei und nahm den 20-Jährigen fest, als er auf die Frau mit Küchenmessern losging.

Auch ein 14-Jähriger festgenommen

Ein 14-jähriger Freund des 20-Jährigen wollte diesem zur Hilfe kommen und attackierte einen Polizisten. Der 14-Jährige wurde ebenfalls festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagnachmittag hat ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden festgenommenen Tatverdächtigen erlassen.

Verdacht lautet auf versuchten Mord

Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, in Tötungsabsicht auf seine ehemalige Lebensgefährtin losgegangen zu sein. An der Tathandlung soll auch der zweite Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren beteiligt gewesen sein. Somit wurden die Haftbefehle unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen versuchten Mordes erlassen.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.