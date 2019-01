Würzburg: 13-Jähriger wird durch Böller schwer verletzt

Unterwegs teilte der Junge seinen Freunden mit, dass er bereits am Morgen einen besonders großen Böller gefunden habe. Der 13-Jährige stellte sich dann in einen Fahrradunterstand und entzündete die Lunte des Böllers an.

Feuerwerkskörper explodiert in der Hand

Unmittelbar nach dem Anzünden explodierte der Feuerwerkskörper in seiner linken Hand und verletzte ihn schwer. Durch die Wucht der Explosion wurden der halbe Daumen und der Zeigefinger abgetrennt. Zudem erlitt der Junge leichte Schürf-/ und Platzwunden im Gesicht. Der 13-Jährige kam ins Krankenhaus. Die drei anderen Kinder wurden nicht verletzt.

Das für Sprengstoffdelikte zuständige Sachgebiet des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt in dieser Sache gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.