Würzburg: 11 Jahre Haft für Handwerker nach Hammer-Attacke

Elf Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes – so lautet das Urteil im Prozess gegen einen Handwerker, der eine 25-Jährige in Würzburg mit einem Hammer attackiert hatte. Der Mann soll noch heute in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.

25-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen

Der 28-jährige Mann hatte im Mai 2022 die junge Frau brutal angegriffen. Er befand sich für Handwerkerarbeiten in ihrer Wohnung. 13 Mal schlug er mit einem Hammer zu, die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Im Prozess stellte sich heraus, dass der Angeklagte im Vorfeld der Tat regelmäßig grausame Gewaltpornografie angesehen hatte.

Ein Gutachter diagnostizierte eine "krankhafte Paraphilie" – eine Neigung, die sich beim Angeklagten in Form eines sexuellen Sadismus äußerte. Dieser soll ihn auch bei der Tat überkommen haben. Zudem wurde eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die Steuerungsfähigkeit des 28-Jährigen sei bei der Tat eingeschränkt gewesen.

Angeklagter kann während der Haft Krankheit therapieren lassen

"Ich weiß, dass das Urteil ein großer Schock für Sie ist", sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung in Richtung des Angeklagten: "Dennoch sollten Sie dieses Urteil als Chance sehen." Der Angeklagte hatte die Tat im Prozess eingeräumt, er befand sich seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft. Während der übrigen Dauer seiner Freiheitsstrafe wird er die Möglichkeit haben, seine Krankheit therapieren zu lassen. Das Opfer kämpft weiterhin mit den Folgen der Tat, insbesondere der psychischen Belastung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.