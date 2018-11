Würgauer Berg: Ein weiteres Jahr für Motorradfahrer gesperrt

Am Würgauer Berg im Landkreis Bamberg gab es in den vergangenen zehn Jahren rund 60 Motorradunfälle mit drei Toten und 32 Schwerverletzten. Deshalb wurde die 2,5 Kilometer lange und kurvenreiche Strecke in der Fränkischen Schweiz an den Wochenenden und an Feiertagen für Motorradfahrer gesperrt. Nun steht fest, dass die Sperrung um ein weiteres Jahr verlängert wird. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Behördenvertretern und Polizei vor Ort.

Würgauer Berg zieht Motorradfahrer an

Der Würgauer Berg hatte in den vergangenen Jahren Motorradfahrer aus ganz Deutschland angelockt. Vor allem an den Wochenenden war die Strecke stark frequentiert. Tausende Motorradfahrer fuhren den Berg immer wieder hinauf und hinab. Das hatte die Anwohner gestört.

Fahrverbot sorgt für weniger Unfälle

Mehr als zwei Millionen Euro waren in Baumaßnahmen investiert worden, um die Strecke als Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Doch die erhoffte Abhilfe brachte erst das Fahrverbot im Oktober 2017. In diesem Jahr waren es noch zehn Unfälle mit sieben Schwerverletzten – 2018 nur noch drei Unfälle mit zwei Leicht- und einem Mittelschwerverletzten. Das sagte Peter Kraus von der Polizeiinspektion Bamberg-Land dem Bayerischen Rundfunk.

Die Probephase werde nun um ein weiteres Jahr verlängert, so Helmut Hartwich, Fachbereichsleiter Verkehr am Landratsamt Bamberg. Allerdings werde man die Geschwindigkeitsbegrenzung, die auch unter der Woche gilt, von 50 auf 70 Stundenkilometer anheben. So soll der Verkehr besser fließen.

Bürgermeister ist zufrieden

Im kommenden Jahr werden die Unfallzahlen dann erneut geprüft. Zufrieden zeigte sich auch der Bürgermeister von Scheßlitz, Roland Kauper (CSU). Die Anwohner würden aufatmen, so Kauper. Ihm als Motorradfahrer tue es aber leid, dass der Großteil der Motorradfahrer wegen wenigen Unvernünftigen leiden müsse.