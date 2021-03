Würfelaktion zum Welfrauentag in Rosenheim

Der Weltfrauentag wird wegen Corona in vielen Orten ausfallen, befürchtet Rosenheims Gleichstellungsbeauftragte Christine Mayer. In Rosenheim soll das nicht der Fall sein, deswegen hat das Aktionsbündnis Internationaler Frauentag die Würfelaktion vor dem Rosenheimer Rathaus initiiert.

"GRÜSS GÖTTIN“

Der für manchen vielleicht etwas gewöhnungsbedürftige Gruß "GRÜSS GÖTTIN“, steht auf einem großen Papierwürfel, aufgestapelt vor dem Rathaus Rosenheim. Der Gruß soll symbolisieren, das Frauen auch in der Sprache sichtbar sein müssen, meint Rosenheims Gleichstellungsbeauftragte Christine Mayer.

Recht auf ein selbstbestimmtes Leben

Mit dabei waren Sprecherinnen u.a. vom Frauen - und Mädchennotruf, vom DGB, von der Technischen Hochschule Rosenheim und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Sie mahnten unter anderem ein selbstbestimmtes Leben für Frauen an - mit Recht auf gleiche Bezahlung, auf Gewaltfreiheit und mehr Flexibilität im Arbeitsbereich sowohl für Frauen als auch für Männer.

Rosenheims Verwaltung "männerlastig“

Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März, CSU, gab in seiner Rede zu, dass die Führungsriege der städtischen Verwaltung in Rosenheim von Männern dominiert werde. Beim anstehenden Generationenwechsel in der Verwaltung wolle er das Team zukunftsfähig und gemischt aufstellen. Gemischte Teams funktionierten einfach besser, meinte März.

Mut aufbringen und sich bewerben

Da sich Frauen oft nicht trauen würden, sich zu bewerben, sollten sie deswegen Mut und Herz in die Hand nehmen und sich auf leitende Positionen bewerben, so Rosenheims Oberbürgermeister. Die Frauenquote lehne er aber ab. Gleichstellung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und gehöre zum Bild einer modernen Gesellschaft.