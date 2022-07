Wülfershausen geht gegen Bewegungsmangel auf dem Land vor

Ein Stepper direkt an der Saale, wacklige Plattformen, Reckstangen und ein Tic-Tac-Toe-Spiel für die Kleinen: Durch diese "Bewegte Dorfrunde" können Alltagswege und Spaziergänge in Wülfershausen künftig aktiver und vielfältiger gestaltet werden. Auf einer Strecke von knapp drei Kilometern, die mitten durch den kleinen Ort im Landkreis Rhön-Grabfeld führt, hat die Gemeinde im Freien 14 Bewegungsstationen aufgestellt. Diese können nach Belieben wie auf einem Parcours angelaufen werden.

Deutsche bewegen sich zu wenig

Wülfershausen will mit diesem Angebot dem Bewegungsmangel entgegenwirken. "Wir wollen alle Altersgruppen wieder mehr an Bewegung heranführen", sagt Bürgermeister Wolfgang Seifert: "Doch dazu brauchte es hier ein Projekt, das auch angenommen wird und in den sozialen Raum eingebettet ist."

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt pro Woche mindestens zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden moderate Bewegung oder 75 bis 150 Minuten Aktivität von hoher Intensität. Für einen positiven gesundheitlichen Effekt, sollten laut den aktuellen WHO-Empfehlungen von 2020 zusätzlich zweimal wöchentlich Aktivitäten zur Muskelkräftigung durchgeführt werden. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts werden diese Empfehlungen jedoch nur von etwa einem Viertel der Männer und einem Fünftel der Frauen erreicht.

Wülfershausen eine von nur zwei Modellregionen

Daher arbeitet das Forschungsprojekt "EUBeKo" Konzepte für die Umsetzung auf auf Gemeindeebene aus. Wülfershausen ist neben der Stadt Mannheim eine von zwei Modellregionen, in denen das mit konkreten Angeboten erprobt wird.

Projektbegleitung durch Uni Würzburg

Das sportwissenschaftliche Institut an der Universität Würzburg hat das Vorhaben in Wülfershausen begleitet. "Wir wissen aus der Forschung, dass durchaus Faktoren, die in der Umwelt zu finden sind, das Bewegungsverhalten nachhaltig beeinflussen", betont Projektleiterin Dr. Birgit Sperlich. Dazu gehörten Infrastrukturen, wie Freizeitflächen, ausgebaute Fuß- und Radwege, aber auch konkrete Bewegungsangebote.

"Bewegte Dorfrunde" für Jung und Alt

Bürgermeister Wolfgang Seifert hat 2019 die Teilnahme an dem Projekt angeregt. Er wollte einen neutralen Blick auf seine Gemeinde haben, so Seifert, "weil hier der Staub schon ziemlich angesetzt war." Die "Bewegte Dorfrunde" ist dabei so konzipiert, dass sie alle Generationen anspricht. Während auf dem Stepper unmittelbar an der Saale das Treppensteigen simuliert und somit die Ausdauer trainiert werden kann, geht es beim "Heißen Draht" eher um Geschicklichkeit: Hier muss eine Metallöse um eine gebogene Stange geführt werden, ohne diese zu berühren.

Zudem steht auch die soziale Begegnung im Mittelpunkt, weswegen Bänke und Ruhepunkte zum Verschnaufen einladen. Auch Begegnungsorte, an denen nicht die Bewegung im Mittelpunkt steht, könnten schließlich als Ziel dienen, das Haus zu verlassen, so Bürgermeister Seifert.

Bewegungsmangel auf dem Land

Tatsächlich mangele es im ländlichen Raum häufig an solchen Anlässen, so Bruno Domokos, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Würzburg. "Die Menschen, die auf dem Land leben, sind deswegen von Bewegungsmangel betroffen", mahnt er. Das Problem seien die fehlenden Zielpunkte.

Wenn es keine Orte gebe, zu denen man hinmöchte – Bäcker, Metzger, Supermarkt – dann fehle auch der Drang rauszugehen, bestätigt Dr. Birgit Sperlich. Stattdessen werde häufig das Auto für tägliche Erledigungen genutzt.