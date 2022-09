Gericht hat entschieden: "Wucher"-Kritik auf Ebay ist zulässig

Verärgerte Kunden dürfen nach einem Kauf über die Internetplattform Ebay ihre Kritik durchaus scharf formulieren. Die Kritik darf keine Schmähkritik sein - also nicht rein der Herabwürdigung des Verkäufers dienen. Eine solche läge im zu behandelnden Fall nicht vor. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Mittwoch entschieden.

Landgericht Weiden: Ebay-Bewertung soll entfernt werden

Grund für die Verhandlung: Ein Mann hatte über Ebay bei einem Unternehmen aus Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab vier Gelenkbolzenschellen gekauft. Von den gezahlten 19,26 Euro waren 4,90 Euro Versandkosten. Nach Erhalt der Ware schieb er in einer Bewertung: "Ware gut, Versandkosten Wucher!!" Vor Gericht wollte die Verkäuferin erreichen, dass der "Wucher"-Kommentar entfernt wird.

Den Ebay-AGB zufolge müssen Bewertungen "sachlich" gehalten sein und dürfen keine "Schmähkritik" enthalten. Das Landgericht Weiden hatte den Käufer dazu verurteilt, die Bewertung zu entfernen. Sie sei überspitzt und habe keinen sachlichen Bezug. Gegen dieses Urteil zog der Käufer vor den Bundesgerichtshof und hatte nun Erfolg.

Bundesgerichtshof: Werturteile durch Meinungsfreiheit geschützt

Angesichts der Bedeutung von Meinungsfreiheit als Grundrecht müsse die Definition von Schmähkritik eng ausgelegt werden, sagte die Vorsitzende Richterin Rhona Fetzer bei der Urteilsbegründung. Eine Äußerung sei nur dann unzulässig, wenn statt einer Kritik an der Sache die Diffamierung des Gegners im Vordergrund stehe, dieser herabgesetzt und an den Pranger gestellt werde. Das sei hier nicht der Fall.

Werturteile seien durch die Meinungsfreiheit im Grundgesetz geschützt, entschied der Bundesgerichtshof. "Auch eine überzogene, ungerechte oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmähung."