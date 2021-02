Woschd & Weggla – neue Genussinitiative im Landkreis Roth

Kleine traditionelle Bäcker und Metzger, die noch nach eigenen, zum Teil alten Rezepten arbeiten –39 solcher Genusshandwerker stellt die Broschüre "Woschd und Weggla“ des Landratsamts Roth vor. Die Broschüre möchte die Vielfalt und Qualität der Metzger und Bäcker zeigen, sagt Landrat Herbert Eckstein. Durch das moderne Design soll die Zielgruppe erweitert werden. So gibt es zum Beispiel auch eine interaktive Kulinarische Landkarte.

"Wenn es dazu beiträgt, dass diese Qualität ihren fairen Preis erhält und Bäcker und Metzger weiter erhalten bleiben, dann haben wir ein ganz großes Ziel erreicht. Das tut unserer ganzen Gesellschaft gut." Herbert Eckstein (SPD), Landrat Landkreis Roth

Will man zum Beispiel herausfinden, was "Rezatschiffli" sind, dann führt der Weg nach Spalt (Lkr. Roth) zur Bäckerei Salbaum. Rezatschiffli sind kleine, schiffförmige Gebäckstücke aus Mürbteig, die Josef Salbaum entweder mit Nuss oder Marmelade füllt und dann mit Schokolade überzieht. Dieses Rezept hat schon seine Oma gemacht, viele seiner Rezepte sind noch älter. Die Salbaums sind schon in der vierten Generation Bäcker.

"Die Rezepte sind zum großen Teil mündlich überliefert, weil wir Schaufelbäcker sind, also ein Schäufele von da, a Sprutzala von da und meine Oma hat, nachdem der Opa im Krieg war, alles aufgeschrieben und das sind meine Grundlagen, danach arbeite ich." Josef Salbaum, Bäckermeister in Spalt

Schweine, die beim Metzgermeister richtig im Dreck wühlenIm Stall von Martin Burmann stehen knapp 100 Säue. Die Schweine wühlen im Stroh und haben Platz. Burmann ist Metzgermeister und einmal die Woche schlachtet er in seinem eigenen Schlachthaus und zwar ganz wie früher. Warmfleischverarbeitung nennt man das. Das Fleisch muss dabei nach der Schlachtung in 30 Minuten ausgebeint, gewolft und gesalzen sein. So kommt der Rother Metzgermeister ohne Zusatzstoffe aus. In der Gelbwurst sind zum Beispiel nur Kochsalz und Gewürze.

Alles Handarbeit und mit regionalen Zutaten

Haltung, Schlachtung und Verarbeitung aus einer Hand – regionaler als bei Martin Burmann geht es kaum mehr. Doch diese Handarbeit hat ihren Preis. Das weiß auch Gerhard Paul. Der Büchenbacher Bäckermeister arbeitet seit 40 Jahren in seinem Beruf. Macht er zum Beispiel Krapfen, schwimmen sie auf jeder Seite knapp drei Minuten im Fett, dann muss er sie wenden. Auch die Hiffenmarmelade drückt Gerhard Paul mit der Hand in den ausgekühlten Krapfen. Zum Schluss tunkt er eine Seite in groben Zucker. Seine Rohstoffe wie Milch, Mehl und Eier kauft er in der Region.

"Ich denke schon, dass das regionale Umdenken schon kommt. Viele Leute kaufen nur über den Preis ein und das ist unser Problem. Ich kann nicht so produzieren wie ein Großbetrieb, der Teiglinge herstellt, weil wir viel Handarbeit haben und ich habe viel Fachpersonal beschäftigt." Gerhard Paul, Bäckermeister in Büchenbach

Bäcker und Metzger suchen dringend Nachwuchs, denn immer weniger junge Leute wollen diese traditionellen Handwerksberufe ergreifen. Die Initiative "Woschd & Weggla" möchte deshalb auch Werbung für diese traditionellen Handwerksberufe machen.