Wort-Gottes-Beauftragte will Türöffnerin für Kirchenmuffel sein

In der katholischen Kirche in Eckenhaid zündet Andrea Felser-Friedrich Kerzen an und begrüßt die ersten Gäste. Mehrmals im Jahr hält die Wort-Gottes-Beauftragte Gottesdienste in der Fränkischen Schweiz ab und versucht mit "Türöffner-Erlebnissen" mehr Menschen für die katholische Kirche zu begeistern.

Neben Andrea Felser-Friedrich gibt es in Eckenhaid drei weitere Frauen, mit denen sie gemeinsam die Gottesdienste vorbereitet und durchführt. "Ich fände es nicht mehr zeitgemäß, wenn ich in den Gottesdienst gehe und da sind nur Männer", sagt die 52-Jährige.

Ausbildung existiert seit 1994

Die Ausbildung zum Gottesdienst- oder Wort-Gottes-Beauftragten können Männer und Frauen im Erzbistum Bamberg schon seit 1994 absolvieren. Ihre Aufgabe ist es, den Pfarrer zu vertreten. Religionslehrerin Andrea Felser-Friedrich kam vor drei Jahren auf die Idee, ihre Gottesdienste nicht mehr klassisch abzuhalten, sondern mit ihren "Türöffner-Erlebnissen" mehr Menschen aus der Gemeinde anzusprechen. Damit konnte sie den Pfarrer der Gemeinden Eckenhaid, Forth und Weißenohe überzeugen. "Die Gottesdienste sind nicht konfessionsgebunden. Ich bin mir sicher, dass heute wieder jemand kommt, der keiner Kirche angehört", so Felser-Friedrich vor ihrem Gottesdienst.

Gottesdienst mal anders

Die Gottesdienste gestaltet Felser-Friedrich mit ihrem Team bewusst anders. Immer wieder streut sie schauspielerische Elemente ein oder zeigt auf einem Bildschirm Fotos und Texte. Anstelle des Organisten spielt eine Band moderne Musik. Die Themen für die Messen, wie zum Beispiel Energie und Resilienz, findet die Wort-Gottes-Beauftragte im Alltag.

Andrea Felser-Friedrich und die anderen Frauen halten eine kurze Predigt. Die Gläubigen sollen während des Gottesdienstes vor allem selbst aktiv werden und Zeit zum Beten oder Nachdenken haben. In einem Teil des Gottesdienstes, der sich Freizeit nennt, dürften die Leute kreativ werden, erklärt Felser-Friedrich und deutet auf eine Kiste mit Bastelmaterial: "Der Musik lauschen, Gebete aufschreiben oder auch Windrädchen basteln."

Neue Gesichter in der Kirche durch Türöffner-Erlebnisse

Auch Andreas Hornung, Pfarrer der Gemeinden Eckenhaid, Forth und Weißenohe, ist manchmal bei den Gottesdiensten von Felser-Friedrich dabei. Er hört beim "Türöffner-Gottesdienst" gespannt zu und findet, dass durch das kreative Tun neue Lebensenergie geweckt werde. Außerdem freue er sich, neue Gesichter zu sehen, so Hornung. Neben neuen Teilnehmern kommen aber auch einige aus der Gemeinde regelmäßig, weil sie die etwas andere Art des Gottesdienstes schätzten. Bei Andrea Felser-Friedrichs Türöffner-Gottesdiensten seien freitags meistens zwischen 30 und 60 Leuten in der Kirche.

Man käme hier am Ende der Woche zur Ruhe, findet eine Gläubige. Ein anderer Teilnehmer des Wort-Gottesdienstes erzählt, dass er evangelisch sei, seine Frau katholisch. "Wir nutzen das aus, in beide Kirchen zu gehen, was sehr bereichernd ist."

Für Andrea Felser-Friedrich sind Gott und Glaube Kraftquellen. Diese Botschaft will sie als Wort-Gottes-Beauftragte weitergeben und mit Menschen teilen, egal, welcher Konfession sie angehören.