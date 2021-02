World Press Photo-Ausstellung zum 15. Mal in Kitzingen

Die World Press Photo Ausstellung hat in Kitzingen längst Tradition. Jedes Jahr im Frühjahr lockt sie tausende von Besuchern an. Wegen der Corona-Pandemie war zunächst unklar, ob die 15. Ausgabe in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Die Organisatoren haben sich jedoch etwas einfallen lassen. Anstatt der engen Rathaushalle wird nun die gesamte Kitzinger Innenstadt zur Ausstellungsfläche.

World Press Photo Ausstellung als Schaufenster-Galerie

Vom 12. März bis zum 15. April werden die besten Pressefotos der Welt in einer Schaufenster-Galerie gezeigt. Auch das Bild (oben) des Belgiers Alain Schroeder von einem Orang-Utan-Hilfsprojekt in Indonesien ist mit dabei. Es ist Teil einer preisgekrönten Natur-Fotoserie für das Magazin National Geographic.

Ein Anziehungspunkt und Wirtschaftsfaktor

Auf die Idee mit den Schaufenstern sind die Kitzinger mächtig stolz. "Wir sind die einzige Stadt in Deutschland, ja sogar weltweit, die die besten Pressefotos des Jahres 2020 in den Schaufenstern präsentiert," sagt Herbert Müller vom Hauptamt der Stadt. Gleichzeitig ist Kitzingen mit seinen aktuell rund 24.000 Einwohnern noch immer die kleinste Stadt weltweit, in der die renommierte World Press Photo-Ausstellung stattfindet. Pressesprecherin Claudia Biebl bezeichnet sie als "wahnsinnig wichtig" für Gastronomie und Einzelhandel. Eine Absage hätte geschmerzt.

Gemeinsame Anstrengung von Stadt und Bürgern

Die Stadt Kitzingen hat in den letzten Tagen fieberhaft mit den örtlichen Einzelhändlern und Gebäude-Inhabern verhandelt. Insgesamt 139 preisgekrönte Pressefotos können nun in den Schaufenstern von 40 Geschäften und Häusern in der Innenstadt gezeigt werden. Die Ausstellung wird als Rundgang ausgeschildert. Die Schaufenster-Galerie soll gleichzeitig ein wichtiger Impuls für die Einzelhändler sein, deren Geschäfte seit über acht Wochen wegen des Corona-Lockdowns geschlossen sind. Alle hoffen, dass sie noch während der Ausstellung wieder öffnen dürfen.

Vorzeitiges Ende letztes Jahr wegen Corona

In den letzten in 14 Jahren kamen insgesamt rund 280.000 Besucher nach Kitzingen, um die besten Pressefotos der Welt dort zu sehen. Mit 29.000 Besuchern wurde 2019 ein vorläufiger Rekord erreicht. Im vergangenen Jahr musste die Ausstellung in der Rathaushalle im März nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie vorzeitig beendet werden.