World Press Photo-Ausstellung in Kitzingen bislang erfolgreich

Obwohl die Geschäfte am Sonntag geschlossen sind, schlendern viele Menschen durch die Kitzinger Innenstadt. Sie wollen die besten Pressefotos des Jahres 2020 sehen – in der World Press Photo-Ausstellung. Die Ausstellung wird wegen der Corona-Situation in diesem Jahr als "Schaufenster-Galerie" gezeigt. Seit zehn Tagen ist die World Press Photo-Ausstellung inzwischen geöffnet und lockt viele Besucher an. Einzelhandel, Gastronomie und auch das Fastnachtmuseum würden davon profitieren, berichtet Herbert Müller vom Hauptamt der Stadt Kitzingen.

5.000 Broschüren bereits vergriffen

139 preisgekrönte Pressefotos aus aller Welt werden in den Schaufenstern von 40 Geschäften und Häusern in der Innenstadt gezeigt. "Die Schaufenster-Galerie war die richtige Entscheidung. Die Ausstellung ist schon jetzt ein voller Erfolg", so Müller in einer ersten Zwischenbilanz gegenüber dem BR. Die ersten 5.000 Broschüren mit Erklärtexten zu den Fotos sind bereits vergriffen, weitere werden gedruckt. Außerdem lassen sich die Texte zu den ausgestellten Bildern an jedem Schaufenster mit einem QR-Code aufs Smartphone laden. Pro Bild wurden bislang etwa 1.000 Zugriffe verzeichnet.

Hinweise zur Einhaltung der Corona-Regeln

Die Gefahr, dass die Ausstellung zu viele Besucher in die Stadt mit noch vergleichweise niedrigen Inzidenzwerten lockt, sieht Müller nicht. Es werde auf die Einhaltung der Abstände hingewiesen: Damit sich nicht zu viele Besucher um ein Schaufenster drängen, gebe es die Broschüren und die QR-Codes. Dennoch werde es, wie etwa beim Einkaufen auch, Einzelfälle geben, in denen sich Menschen nicht an die Abstände halten. Der Landkreis Kitzingen hat derzeit eine 7-Tage-Inzidenz von 53,8. Noch haben die Geschäfte in der Stadt auch ohne Terminvereinbarung geöffnet.

Ausstellung läuft bis 15. April

In den vergangenen Jahren hatten jeweils zwischen 23.000 und 29.000 Zuschauer die World Press Photo-Ausstellung in der Kitzinger Rathaushalle besucht. 2020 musste sie wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie im März vorzeitig abgebrochen werden. Neben Oldenburg ist Kitzingen in diesem Jahr die einzige deutsche Stadt, in der die World Press Photo-Ausstellung zu sehen ist. Die Ausstellung dauert noch bis zum 15. April.