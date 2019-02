Die besten Pressefotos der Welt des Jahres 2018 sind bis 9. März täglich von 10.00 – 19.00 Uhr in der Rathaushalle zu sehen - bei freiem Eintritt! Kitzingen ist auch bei der World Press Photo-Tour 2018 als einzige Stadt in Bayern dabei.

Mit 22.000 Einwohnern ist Kitzingen dabei der kleinste Ausstellungsort weltweit. Zeitgleich wird die Ausstellung in Krakau und Oldenburg gezeigt. Bereits zum 13. Mal werden die besten Pressefotos der Welt in Kitzingen ausgestellt. Und jedes Jahr kommen mehr Besucher. 2018 waren es 25.700. Seit 2007 haben über 230.000 Menschen die World Press Photo-Ausstellung in Kitzingen besucht. Bei den Verantwortlichen in Amsterdam ist Kitzingen als fester Ausstellungsort längst anerkannt.

Die Stadt war 2007 eingesprungen, weil eine andere Kommune kurzfristig ihren Ausstellungsort sperren musste. So kam die Ausstellung erstmals nach Kitzingen.