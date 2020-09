Wonfurt: Sorgen einer Zirkusfamilie in Zeiten von Corona

In Wonfurt im Landkreis Hassberge überwintert seit dreizehn Jahren ein Familien-Zirkus. Er gehört der Familie Lauenburger. Sie betreibt den Zirkus in der achten Generation. Zum Zirkus gehören Vater, Mutter und fünf Kinder. Das Programm ist genau das, was ein großer Zirkus aufführt: Clowns, Tiere, Akrobatik, Feuerschlucken.

Familienmitglieder dürfen nur Mini-Jobs annehmen

Corona hat die Familie wirtschaftlich ins Mark getroffen. Die Versicherungskosten laufen weiter, aber es gibt keine Einnahmen. Milliarden schwere Hilfsmaßnahmen des Staats – der Zirkus sieht nichts davon. Sie bekommen keine Hilfe, weil das Familien- und das Zirkusleben verwoben ist. Eine Familie hat jetzt im Corona-Stillstand keine Betriebskosten mit Rechnungen, aber sie muss von irgendetwas leben. Rechnungen für Milch und Brot bezahlt der Staat nicht, also geht die Zirkusfamilie leer aus. Manuel ist der zweitälteste Sohn. Mit 22 Jahren war ihm klar, dass er seine Familie unterstützen muss. Er hat derzeit eine Stelle im Einzelhandel angenommen, ein Mini-Job. Mehr darf es aber nicht sein. Jeder aus der Familie darf nur als Minijobber arbeiten. Andernfalls fliegen sie aus der Versicherung heraus - denn Sie dürfen nur künstlerisch tätig sein.

Wonfurter helfen mit Backwaren und Heu aus

Doch die Wonfurter halten zu ihrem Zirkus. Denn die Zirkusfamilie hat für den Ort Wonfurt auch schon viel gemacht. Bei Dorffesten treten sie auf, beim Fasching und in der Pfarrgemeinde. Nun bekommt es die Familie gedankt: „Wir hatten das Glück, dass wir hier bekannt sind, da wir hier schon seit 13 Jahren hier unser Winterquartier haben“, so Vater André. Dadurch hat uns die Bevölkerung unterstützt. Beispielweise eine Bäckerei in Wonfurt. „Es bleiben jeden Tag Backsachen übrig. Die Familie verwendet das für sich und die Tiere“, sagt Bäckerin Waltraud Hellwig. Manche Bauern helfen mit Stroh und Heu für die Tiere aus.

Nach den Ferien erster Auftritt in Baunach

Für Bürgermeister Holger Baunacher ist die Hilfe selbstverständlich. Aber das Verhältnis zwischen seinen Einwohnern und der Zirkusfamlie ist etwas Besonderes. Ein besonderer Zirkus, eine besondere Familie. Nach den Ferien will die Familie erstmals wieder in Baunach auftreten. Der Zirkus hofft, dass die "zweite Welle" sie nicht wieder mitreißt und sie wenigstens 100 Gäste verzaubern dürfen.