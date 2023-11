Womöglich Tötungsdelikt: Mann im Englischen Garten verbrannt

In München-Schwabing ist am Donnerstagabend ein Mann verbrannt. Er ist offenbar umgebracht worden, wie nach Polizeiangaben vom Freitagnachmittag die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben. Spaziergänger hatten am späten Abend im Englischen Garten einen brennenden Körper entdeckt. Sie versuchten das Feuer noch zu löschen, doch sie konnten den Mann nicht mehr retten.

Polizei: Mann "aufgrund einer Fremdeinwirkung" gestorben

Der Mann ist laut Polizei unterhalb der Kleinhesseloher Brücke verbrannt. Die Ermittler gehen jetzt von einem Tötungsdelikt aus. Im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte demnach festgestellt werden, dass die Person "aufgrund einer Fremdeinwirkung" gestorben sei. In einer ersten Stellungnahme am Mittag hieß es: "Es gibt verschiedene mögliche Szenarien, warum die Person in Brand geraten ist", hieß es von der Polizei - "und da könne man ein Tötungsdelikt nicht ausschließen".

Am Freitagvormittag hätten mehrere Beamte das Gelände um den Fundort nach verdächtigen Gegenständen abgesucht, teilte ein Polizeisprecher mit. Ob dabei relevante Dinge gefunden wurden, wollte er aber unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Toten um jemanden "aus dem Obdachlosenmilieu handeln könnte", der Mann konnte aber noch nicht identifiziert werden. Näheres zum Ablauf des Verbrechens soll die Obduktion ergeben. Noch ist unklar, ob der Mann zuerst getötet und dann angezündet wurde oder ob er durch die Flammen ums Leben kam.

Suche nach Zeugen

Um kurz vor 22 Uhr wurde am Donnerstagabend Polizei-Angaben zufolge gemeldet, dass beim Isarring unterhalb der Fußgängerbrücke ein Mensch brenne. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.