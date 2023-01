"Wollte Eltern tot sehen": Doppelmord von Mistelbach jährt sich

Es ist die Nacht auf den 9. Januar 2022, als Anwohner in Mistelbach an jenem Sonntagmorgen Hilferufe hören und die Polizei per Notruf alarmieren. Wenig später finden Beamten eine 47 Jahre alte Frau und ihren 51-jährigen Ehemann mit Stichverletzungen leblos im Schlafzimmer ihres Hauses. Ein Jahr später läuft der Prozess gegen die damals 16-jährige Tochter und ihren inzwischen 19 Jahre alten Freund.

Tatverdächtiger stellt sich in der Tatnacht der Polizei

Dieser hatte sich noch in der Tatnacht der Polizei gestellt. Wenige Wochen später im Februar kam die Tochter des Ehepaares in Untersuchungshaft. Während der Tat waren auch die drei jüngeren Geschwister der Angeklagten im Haus. Sie soll die Kinder davon abgehalten haben, Hilfe zu rufen.

Es müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben, denn die Angeklagte soll sogar einen von den Geschwistern gewählten Notruf abgebrochen haben. Das Pärchen ließ demnach auch die Geschwister alleine im Haus mit den toten Eltern zurück – und floh zunächst nach Bayreuth, wo sich der damals 18-Jährige, der zugestochen haben soll, schließlich der Polizei stellte.

Anklageschrift: "Angeklagte hasste ihre Eltern"

Die Staatsanwaltschaft geht von einer genau geplanten Tat aus, Motiv: Hass. "Die Angeklagte hasste ihre Eltern und wollte sie tot sehen", heißt es in der Anklageschrift am ersten Gerichtstag im vergangenen November. Es habe zuvor immer wieder Streit gegeben. Worum es dabei ging? Es ist eine Frage, die bislang unbeantwortet bleibt und wohl im andauernden Prozess erörtert wird. Dieser findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, erst zum Urteil sind Zuhörer und Journalisten wieder zugelassen.

Urteil am Landgericht Bayreuth für kommende Woche erwartet

Seit Oktober läuft der Prozess am Landgericht Bayreuth. Die beiden Angeklagten müssen sich wegen Mordes aus Hass verantworten. Ursprünglich sollte der Prozess Mitte Dezember zum Abschluss kommen, wegen der Erkrankung eines Richters verzögert sich der Zeitplan jedoch. Noch in dieser Woche sollen die Plädoyers gehalten werden. Ein Urteil wird laut Gericht nicht vor dem 19. Januar erwartet.