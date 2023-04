Wolfssichtungen in Franken: Werden neue Tiere heimisch?

Ein Tier läuft schnurgerade die Autobahn entlang. Es ist die A70 zwischen Werneck und Bergrheinfeld im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt. Mehrere Autos fahren in einer Schlange hinter dem Tier her, die Warnblinker sind an. Erst nach über einer Minute weicht es nach recht aus, schlüpft unter einer Leitplanke hindurch und verschwindet unter den angrenzenden Bäumen. Ein Wolf?

Sichtungen in vier verschiedenen Landkreisen

Tatsächlich ist es die vierte mögliche Wolfssichtung in Unterfranken in nur sechs Wochen. Erst im März hatten Spaziergänger im Landkreis Bad Kissingen ein wolfsähnliches Tier in einem Ortsgebiet von Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen beobachtet. Auf einer Wildkamera im Kahlgrund (Landkreis Aschaffenburg) tappte ein Wolf kurz darauf zweimal in eine Fotofalle. Und zuletzt filmte ein Waldarbeiter im Landkreis Miltenberg, wie ein mutmaßlicher Wolf über die Wiesen zwischen Mönchberg und Röllach läuft.

Bereits 18 standorttreue Wölfe in Franken

Es sind Territorien, in denen bisher kein Wolfsbestand nachgewiesen ist. Aktuell sind in Unterfranken neun standorttreue Wölfe vom Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigt. Eine Wölfin im länderübergreifenden Wolfsterritorium "Zella/Rhön" ist bereits durch mehrere Schafsrisse und zuletzt die Geburt von fünf Wolfshybriden auffällig geworden. Hinzu kommt ein am Truppenübungsplatz Wildflecken ansässiges Wolfspaar, das im vergangenen Jahr sechs Welpen zur Welt gebracht hat, wie Fotoaufnahmen des LfU belegen.

In Mittel- und Oberfranken sind acht Tiere im Veldensteiner Forst sowie ein weiterer Wolf im Altmühltal bestätigt. In welchem Territorium sich Wölfe letztendlich niederlassen, ist laut LfU nicht vorherzusehen. Dass über kurz oder lang noch mehr Gebiete in Franken erschlossen werden, ist jedoch zu erwarten.