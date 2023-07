Die Wölfe in der Oberpfalz haben Nachwuchs bekommen. Laut dem Wolfsmonitoring des Landesamtes für Umwelt wurde sowohl im Manteler Forst, als auch auf dem Truppenübungsplatz eine Wölfin mit deutlich sichtbarem Gesäuge auf Fotos einer Wildkamera festgehalten. Allerdings ist unklar, ob es sich möglicherweise um nur eine Wölfin handelt, die zwei Mal an unterschiedlichen Orten in die Fotofalle getappt ist oder tatsächlich um zwei säugende Fähen.

Zahl der Wolfswelpen ist unklar

Der Manteler Forst und der Truppenübungsplatz Grafenwöhr grenzen direkt aneinander an. Im Manteler Forst entstand das Foto Mitte Juni, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr Mitte Mai. Noch befinden sich die Welpen normalerweise im Bau und erkunden erst Ende Juli oder im August ihre Gegend das erste Mal. Deshalb gibt es keine Erkenntnisse, wie viele Welpen es in der Oberpfalz heuer sein könnten.

Unterdessen hat der Bund Naturschutz am Mittwoch am Verwaltungsgerichtshof in München Klage gegen die Wolfsverordnung der Staatsregierung eingereicht. Das bestätigt ein Sprecher des Bund Naturschutz. Der Wolf ist nach europäischem Recht streng geschützt. Die Verordnung gilt seit Mai in Bayern. Mit ihr will die Staatsregierung den Abschuss von Wölfen erleichtern.

Erster standorttreuer Wolf 2017 nachgewiesen

In der Oberpfalz gibt es ein Wolfsrudel im Manteler Forst und bislang nur ein Wolfspärchen auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. In Grafenwöhr war der erste standorttreue Wolf in Bayern 2017 nachgewiesen worden, bislang gab es auf dem Truppenübungsplatz aber keinen Nachwuchs. Das könnte nun anders sein.

Im Bayerischen Wald ist bislang noch nicht bekannt, ob es auch heuer Nachwuchs gab bei den freilebenden Wölfen. Die letzten Nachweise des Landesamtes für Umwelt aus dem Bayerwald stammen aus dem Jahr 2022. Und auch im oberfränkischen Veldensteiner Forst, der im Westen direkt an den Truppenübungsplatz Grafenwöhr angrenzt ,ist noch unbekannt, ob sich das Rudel dort auch heuer vergrößert hat. Im Veldensteiner Forst gab es in den vergangenen Jahren jährliche Wolfswelpen.