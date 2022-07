Wolfsnachwuchs auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken

Auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken lebt seit kurzer Zeit offenbar ein Rudel Wölfe. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilt, hatte eine Fotofalle dort Ende Juni "eine Wölfin mit erkennbarem Gesäuge" aufgenommen: "Damit handelt es sich um einen Reproduktionsnachweis für das Wolfsterritorium am Truppenübungsplatz Wildflecken." Wie viele Welpen die Fähe geworfen hat, ist unklar. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern vor Ort seien bereits über das Rudel informiert worden, so das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Bauernvertreter besorgt über die Wölfe

Edgar Thomas, Obmann des Bayerischen Bauernverbands für den Landkreis Bad Kissingen, zeigt sich über die Meldung des Umwelt-Landesamts besorgt. Offenbar seien die Wölfe im Truppenübungsplatz sesshaft geworden. Solange sie sich dort bewegten, sei die Lage entspannt. Sollten sie aber ihren dortigen Lebensraum verlassen, das Nutzvieh auf den Weiden aufscheuchen und möglicherweise auch Tiere reißen, sei das etwas anderes.

Wolfzäune seien da keine Lösung, "Schutz bieten die kaum, darüber lacht sich der Wolf kaputt", meint der Landwirt aus Nüdlingen, der selbst Schottische Hochlandrinder auf Weiden hält. Einzige Möglichkeit sei es dann, den Wolf zu erlegen. "Wenn er übergreift, muss man ihn entnehmen können. Nur das merkt sich der Wolf. Der ist nämlich schlau."

Immer wieder seien Wölfe auch außerhalb des Truppenübungsplatzes gesichtet worden, bestätigt der Bauernverband-Obmann gegenüber BR24. Bisher habe es offiziell aber noch keine Fälle gegeben, bei denen ein Wolf im Landkreis Bad Kissingen Nutztiere gerissen hätte.

Wölfe seit März sesshaft

Das Wolfspaar hatte sich im März des Jahres in der Nähe von Wildflecken in der Rhön niedergelassen. Damals hatte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie berichtet, das Paar bestehe aus einem Rüden, der aus einem niedersächsischen Rudel stamme, und einem weiblichen Tier unbekannter Herkunft. Der Rüde war der Behörde zufolge erstmals im Mai 2021 in der Region um Fulda genetisch nachgewiesen worden. Kurz darauf wurde im Dezember mit Hilfe von DNA-Proben das weibliche Tier auf der bayerischen Seite identifiziert.

Im Januar 2022 waren die beiden Wölfe demnach am Truppenübungsplatz Wildflecken unterwegs und setzten dort Markierungen. Damit wurden sie als Paar eingestuft. Die Paarungszeit bei Wölfen liegt zwischen Januar und März. Normalerweise enthält ein Wurf vier bis sechs Welpen.

Seit 16 Jahren wieder Wölfe in Bayern

Nach Angaben des Landesamts für Umwelt konnten in Bayern seit 2006 Wölfe nachgewiesen werden. Oftmals seien dies einzelne durchwandernde Tiere, die aus dem südwestlichen Alpenbogen, den dinarischen Alpen in Südosteuropa oder aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation, also aus Polen oder Nord-Ost-Deutschland, stammen. Standorttreue Einzeltiere, Paare oder Rudel gebe es in den Allgäuer Alpen, dem Altmühltal, in der Grenzregion Bayerischer Wald, auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Wildflecken, im Veldensteiner und Manteler Forst sowie in der Rhön.