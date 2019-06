Wolfsmasken-Vergewaltigung: Polizei fasst Verdächtigen

Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft München mehrfach vorbestraft, auch wegen sexuellem Mißbrauchs von Kindern. Er hat eine fast fünf jährige Haftstrafe verbüßt, war auch in der Psychiatrie und befand sich seit November 2018 in einer offenen therapeutischen Wohngemeinschaft in München. Entscheidend für die Festnahme waren laut Polizei DNA-Spuren am Körper des Mädchens. Außerdem haben die Beamten Videoaufnahmen der Überwachungskamera am S-Bahnhof Fasanengarten ausgewertet, auf denen das Opfer und der Täter zu sehen sind.

Dutzende Hinweise von Bürgern

Am Dienstag hatte ein Mann mit einer Wolfsmaske eine Elfjährige im Münchner Stadtteil Obergiesing vergewaltigt. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Das bestätigte die Polizei in München dem Bayerischen Rundfunk. Einzelheiten sollen um 15 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Polizei rund 60 Hinweise aus der Bevölkerung bekommen hatte.

Polizisten an Schulen präsent

An Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen im Münchner Stadtteil Obergiesing waren heute Polizisten präsent. Die Polizei hatte eine 25-köpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Wolf" eingerichtet.

Mann mit Wolfsmaske griff Mädchen an

Der "Wolfsmasken-Fall" hat nicht nur in München für Entsetzen gesorgt. Der Täter habe die Schülerin unvermittelt angegriffen, sie in ein Gebüsch gezerrt, ihr den Schulranzen heruntergerissen und sie sexuell missbraucht, schilderte die Polizei das Geschehen. Der Täter ergriff demnach die Flucht. Der Maskierte habe dem Mädchen mit dem Tod gedroht, sollte es jemandem von dem Vorfall erzählen.