Wolfsmasken-Verdächtiger bereits wegen Missbrauchs verurteilt

Nach der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens von einem mit einer Wolfsmaske verkleideten Mann in München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 43 Jahre alten gebürtigen Münchner, teilten die Ermittler mit.

Auf die Spur des Verdächtigen seien die Beamten durch einen DNA-Treffer gekommen, sagte Ermittler Ignaz Raab. Man habe an dem Mädchen und an der Kleidung des Mädchens DNA-Spuren gefunden, die schließlich zu dem Täter geführt haben. Es gebe zudem Videoaufnahmen, die den Verdächtigen und das Mädchen zusammen zeigen. Darauf sei zu sehen, wie der Mann dem Mädchen in einem Abstand von rund 20 Metern folgte. Oberstaatsanwältin Anne Leiding kündigte an, Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung und Nötigung zu beantragen.

Verdächtiger einschlägig vorbestraft

Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft einschlägig wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft. Nach seiner letzten Verurteilung zu vier Jahren und elf Monaten Haft sei seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden. Die Auflagen seien aber gelockert worden, zuletzt habe er ab November 2018 in einer psychiatrischen Wohngemeinschaft gelebt.

In den letzten Tagen haben insgesamt rund 100 Beamte an dem Fall gearbeitet, teilte die Polizei mit. Man sei sehr froh, dass man den mutmaßlichen Täter so schnell ermitteln konnte, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins.

Mann versuchte zu fliehen

Die Polizei nahm den Verdächtigen an seinem Arbeitsplatz fest. Der gelernte technische Zeichner habe als Hilfsarbeiter in einer Firma gearbeitet. Als die Beamten in seiner Firma klingelten, versuchte er noch zu fliehen, wurde aber sofort gefasst. Die Wolfsmaske ist laut Polizei noch nicht gefunden worden. Der Mann äußert sich bisher nicht zu der Tat.

Der "Wolfsmasken-Fall" hat nicht nur in München für Entsetzen gesorgt. Es waren mehr als 60 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Der Übergriff ereignete sich am Dienstag. Der Täter war vermutlich zusammen mit der Schülerin in der S-Bahn, folgte ihr und zerrte sie im Stadtteil Obergiesing in ein Gebüsch. Der Mann riss dem Mädchen den Schulranzen herunter und missbrauchte das Kind. Der Maskierte habe dem Mädchen mit dem Tod gedroht, sollte es jemandem von dem Vorfall erzählen.