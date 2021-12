Wolfsangriff wahrscheinlich: Erneut Tiere in Oberbayern gerissen

Im östlichen bayerischen Alpenraum wurden in den vergangenen Tagen erneut mehrere Nutztiere gerissen. So wurden ein Rotwild in einem Wildgehege sowie zwei Ziegen auf einer Wiese im Landkreis Traunstein tot aufgefunden. Im Landkreis Berchtesgadener Land wurden auf einer Weide zwei tote und zwei schwer verletzte Schafe entdeckt. Das teilt das Bayerische Landesamt für Umwelt mit.

Genetische Spuren werden noch analysiert

Bei allen Fällen sei wahrscheinlich ein Wolf beteiligt gewesen. Zu diesem Ergebnis kommen die ersten Rissbegutachtungen. Die Aufklärung der Sachverhalte laufe, teilt das Landesamt weiter mit. Es wurden bereits genetische Proben genommen. Von der Analyse der genetischen Spuren erwarte man weitere Erkenntnisse. Das Landesamt für Umwelt nehme die Sorgen der Tierhalter und der Bevölkerung vor Ort ernst, heißt es in der Mitteilung.

Expertenkommission soll Fälle bewerten

Zusammen mit den Ereignissen von Ende Oktober und Anfang November sollen die neuen Fälle bald von einer Expertenkommission bewertet werden. Bereits am 30. Oktober und am 1. November wurden in den beiden Landkreisen insgesamt sechs tote und ein verletztes Schaf gefunden. Analysen hatten bestätigt, dass ein Wolf die Tiere gerissen hatte.

Das Landesamt bittet alle Nutztierhalter in der Region, ihre Tiere wolfssicher unterzubringen, etwa durch Einstallung oder Zäunung.