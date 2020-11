Wolfratshausen: Festnahme nach Messerattacke

Neuigkeiten im Fall des niedergestochenen Jugendlichen in Wolfratshausen: Die Polizei hat einen tatverdächtigen 17-Jährigen festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler der Kripo Weilheim davon aus, dass es zu einem vereinbarten Treffen zwischen den beiden Jugendlichen kam. Im Zuge des Treffens kam es dann zu einem Streit und einer daraus resultierenden, handgreiflichen Auseinandersetzung. Dabei verletzte der 17-jährige Tatverdächtige den 16-Jährigen mit einem Messer schwer.

Verletzter ist auf dem Weg der Besserung

Der 16-Jährige war am Mittwochmittag an einem Weiher niedergestochen und schwer verletzt worden. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, wurde dort operiert und inzwischen von Ermittlern vernommen. Ob der Jugendliche damit zur Festnahme des Verdächtigen beitragen konnte, blieb erst einmal unklar. Der Verletzte sei auf dem Weg der Besserung, sagte die Polizeisprecherin.