Wolfratshausen: Brand in Einfamilienhaus

Am Freitagabend ist in einem Einfamilienhaus in Wolfratshausen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aus bislang unbekanntem Grund ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Einsatzzentrale wegen einer Rauchentwicklung ein. Als Feuerwehr und Polizei bei dem Einfamilienhaus eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Eine Stunde später war das Feuer gelöscht.

Kripo ermittelt zur Brandursache

Nach Angaben der Polizei ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim ermittelt jetzt zur Brandursache. Bislang ist nur bekannt, dass das Feuer im Bereich des Dachbodens ausbrach. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.